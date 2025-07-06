Брэд Питт сделал неожиданное признание и намекнул на вину в разводе с Джоли

US Weekly: Брэд Питт пожалел о разводе с Джоли и признал свои ошибки

Актер Брэд Питт признался, что продолжает посещать собрания анонимных алкоголиков, буквально собирая себя по частям, чтобы выйти из охватившего его кризиса. Такое заявление он сделал в подкасте New Heights («Новые высоты») ведущим Трэвису и Джейсону Келсам.

Актер пояснил, что жизнь часто бросает человеку вызовы и все зависит от того, как через них пройти. По словам Питта, сейчас он переживает не самые лучшие времена, но старается привести себя в порядок.

Близкий к актеру источник в комментарии журналу US Weekly заявил, что таким образом Брэд Питт переживает ошибки, которые совершил в браке с Анджелиной Джоли и в тяжелом разводе, длившемся восемь лет.

«Он знает, что любил ее, и признает свои ошибки, не считая, что только Анджелина виновата в расставании», — заявил источник.

По его словам, развод оказался достаточно токсичной историей, которая негативно сказалась на жизни обоих актеров, но сейчас Питт начал восстанавливаться.

Два года брака и восемь лет развода Брэда Питта и Анджелины Джоли завершились в конце декабря прошлого года, когда пара наконец согласовала правила опеки над детьми. Представлявший интересы Джоли адвокат Джеймс Саймон заявил, что клиентка испытала облегчение после завершения процесса.