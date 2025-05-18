Андрей Малахов признался, почему оберегает сына от публичности

Андрей Малахов, известный своими откровенными интервью с разными героями, предпочитает держать личную жизнь в тени. На шоу Алеко телеведущий объяснил, почему они с женой решили держать подальше своего сына от вспышек фотокамер. Он пояснил, что не хочет влиять на самооценку сына и считает, что публичное внимание может нарушить его восприятие мира.

По словам ведущего, мальчику в восемь лет и так сложно, когда во время прогулок люди подбегают к нему с просьбами о фото, а Александр уже начал понимать, насколько известен его отец и с какими особенностями связана его профессия.

Малахов также добавил, что, несмотря на плотный рабочий график, старается проводить с ребенком как можно больше времени.

Ранее сын Кадышевой назвал родителей «капиталом». Многие выразили мнение, что Григорий — типичный продукт звездного воспитания.