Стало известно, сколько платят Шнурову за 45-минутный концерт | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 11:26 Стало известно, сколько платят Шнурову за 45-минутный концерт Mash: за минуту выступления музыкант Сергей Шнуров получает 772 тысячи рублей Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову платят за концерты десятки миллионов рублей. Одна минута выступления рокера оценивается почти в 800 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, за 45-минутный концерт на корпоративе или частной вечеринке Шнуров просит около 350 тысяч евро, что составляет почти 34,7 миллиона рублей или 772 тысячи рублей за минуту.

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Журналисты уточнили, что за такой гонорар артист исполнит хит «Лабутены», WWW и остальные песни группы.

При этом Шнуров избирателен с предложениями, он согласится выступить при условии, что ему предоставят трансфер, оборудование, а также устроит публика.

Несмотря на такие гонорары, фронтмен «Ленинграда» оказался в долгах. Как выяснилось, он не заплатил налоговой свыше 4,5 миллиона рублей.