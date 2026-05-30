Андрей Бебуришвили поразил заявлением о Comedy Club

Андрей Бебуришвили объявил об уходе из Comedy Club после 12 лет работы

Проект Comedy Club покинул стендап-комик Андрей Бебуришвили. Об этом артист рассказал поклонникам в своем телеграм-канале .

Шоумен заявил, что решил опередить слухи в прессе. Поэтому он обратился к подписчикам напрямую. Сцену Comedy Club он покинул «с сегодняшнего дня».

Судя по его комментариям, уходить из шоу-бизнеса Бебуришвили не собирается. Поклонников решение артиста разочаровало.

«Самая тяжелая сцена страны давалась мне не с самого начала, но потом я мутировал в того артиста, которого она ждала <…> На этом мой дозор окончен», — привел слова Андрея Бебуришвили The Voice Mag.

Андрей Бебуришвили в 2014 году стал победителем проекта «Камеди Баттл». Этот успех открыл ему дорогу в основное шоу Comedy Club.

Со временем роль шоумена в проекте значительно выросла. Некоторое время Бебуришвили выступал ведущим шоу в паре с Павлом Волей, в той же роли он выходил на сцену и с Гариком Харламовым.

В 2025 году Бебуришвили стал жертвой мошенников. У него выманили пять миллионов рублей.