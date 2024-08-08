У актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха родился второй ребенок

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова во второй раз стала мамой. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

Арзамасова опубликовала снимок из родильной палаты. В кадре она лежит в кровати и держат на руках новорожденного ребенка.

«Сегодня счастья стало больше!» — подписала фотографию актриса.

Арзамасова с 2020 года состоит в браке с фигуристом Ильей Авербухом. Супруги уже воспитывают сына, которому дали имя Лев. Кроме того, у спортсмена есть сын Мартин от первого брака.

На днях 38-летняя актриса Анастасия Задорожная впервые стала мамой. Она поделилась этой новостью в своем блоге, но пол малыша не уточнила.

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