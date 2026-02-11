Анастасия Волочкова вспомнила лучший подарок на День всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных, который отмечают 14 февраля во многих странах, российские знаменитости рассказали Общественной Службе Новостей о самых запоминающихся подарках от поклонников.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о самом приятном сюрпризе, полученном в этот день.

«Самый лучший подарок преподнес мне Сулейман Керимов. Забыть его подарок в День всех влюбленных я не смогу никогда. Он подарил мне роскошную квартиру. Это было настолько приятно, настолько неожиданно. Ни один мужчина не делал для меня таких красивых жестов. И все случилось именно 14 февраля», — рассказала Волочкова.

Несмотря на то что балерина не является поклонницей этого праздника, именно 14 февраля она чаще всего получает подарки и сюрпризы от поклонников и бывших возлюбленных.