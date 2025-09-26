Американский рэпер потратил на дорогу до России больше суток

Mash: певец из США Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию

Дорога из США в Россию заняла у рэпера Джейсона Деруло 30 часов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Артист прибыл в московский аэропорт в сопровождении команды из 35 человек из разных стран. Рэпера встретили в VIP-терминале, после чего его проводил кортеж из V-классов.

Концерт в столице пройдет на ЦСКА Арене 26 сентября. Также Деруло выступит 28 сентября в Петербурге на СКА Арене. Вместе с ним на сцене исполнит песни французский дуэт Les Twins.

Ранее Telegram-канал Baza раскрыл полный райдер американского рэпера Snoop Dogg (Кэлвина Кордозара Бродуса — младшего). Музыкант выразил готовность выступить на закрытой вечеринке в России за два миллиона долларов.

Для организации гастролей рэперу необходимо предоставить номер в гостинице не ниже пяти звезд, гримерку с приставкой PlayStation 1, коллекцией игр, большим телевизором и четырьмя джойстиками, а также отдельную комнату для группы поддержки.

Также Snoop Dogg требует, чтобы заказчик организовал перелет на частном премиальном самолете, а все участники мероприятия подписали договор о неразглашении.