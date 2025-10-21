Американский рэпер Gucci Mane рассказал о мечте увидеть Царь-колокол

Американский рэпер Gucci Mane приедет 13 декабря в Москву с концертом. Во время своего визита он планирует увидеть Царь-колокол, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника журналистов, артист заявил организаторам своего выступления, что Царь-колокол «выглядит гангстерски». Стоимость концерта Gucci Mane в Москве оценивается в 200 тысяч долларов.

В российскую столицу рэпер прилетит вместе с супругой Кейшей Кайор. По словам инсайдеров, американка планирует отправиться на шопинг по бутикам и прогуляться по центру Москвы.

Также Gucci Mane заявил о желании посмотреть на Кремль, который видел только на фото. Исполнитель выразил восхищение величием русской культуры.

Ранее о своих планах дать в России сольные концерты рассказал еще один американский рэпер Xzibit. Его выступления пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в начале декабря.