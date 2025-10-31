Американский актер Джесси Айзенберг решил пожертвовать почку незнакомцу

Голливудский актер Джесси Айзенберг, сыгравший в картинах «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть», намерен стать донором почки для незнакомого человека. Об этом он заявил в прямом эфире канала NBC .

«На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель», — сказал артист.

Актер уже много лет сдает кровь. По его словам, мысль о донорстве почки возникла у него примерно 10 лет назад, но тогда его запрос в клинику проигнорировали.

Недавно он общался с врачом на тему помощи людям. Доктор предложил обратиться в нью-йоркский центр Langone Health. После этого Айзенберга, как он сам признался, «укусил жук-донор».

Ранее у актера Эрика Дэйна, известного по работе в сериалах «Анатомия страсти», «Зачарованные» и «Эйфория», парализовало ноги. У артиста обнаружили боковой амиотрофический склероз. Теперь ему приходится передвигаться в инвалидном кресле.