Американский актер Дик Капри умер во сне от расслоения аорты

Американский актер Дик Капри умер на 94-м году жизни. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ .

Комик скончался в ночью в своем доме во Флориде.

«У Дика диагностировали кровоточащее расслоение аорты, которое из-за его возраста стало неоперабельным», — рассказал изданию его сын.

Вечером перед смертью актер телевидения и Бродвея успел в последний раз поужинать в любимом ресторане вместе с семьей.

Дик Капри начал выступать в качестве комике с 1960-х годов, а популярность приобрел в начале 1970-х. Он работал с Томом Джонсоном, Лайзой Миннелли и Фрэнком Синатрой. На Бродвее он прославился благодаря участию в шоу «Кэтскиллс на Бродвее». В 1987 году получил первую роль в кино — комедийном фильме «Меня все еще путают с Брюсом».

Ранее появилась информация о смерти известного актера Шалвы Гицбы, снявшегося в фильме «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Причины смерти артиста пока не разглашаются.