Умер актер фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Шалва Гицба

На сайте «Кино-Театр.Ру» появилось сообщение о смерти известного актера Шалвы Гицбы, снявшегося в фильме «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Актер ушел из жизни 24 декабря 2024 года в возрасте 88 лет. Причины его смерти пока не разглашаются.

Шалва Гицба родился в 1936 году. После завершения обучения в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели он начал свою карьеру в качестве организатора и руководителя «Абхазского народного театра». Позже, с 1998 по 2007 год, он возглавил Ткуарчалский театр комедии, написал kp.ru.

Актер известен своими ролями в таких фильмах, как «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «У самого Черного моря», «В ночь на новолуние» и многих других.