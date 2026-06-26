Американские кинозвезды приехали на футбольный матч против Турции

На футбольный матч сборной США и Турции в Калифорнии приехало множество американских звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Игра проходит на стадионе «Лос-Анджелес Стэдиум». Среди зрителей заметили актеров Брэда Питта, Эдварда Нортона, Эштона Кутчера, Колина Фаррелла, Леонардо ДиКаприо.

Матч также посетил баскетболист, шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен.

На церемонии открытия Пэрис Хилтон торжественно установила на постамент официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года — Adidas Trionda. Перед игрой журналисты также засняли ее на футбольном поле с дочкой на руках.

Ранее британская певица Дуа Липа продемонстрировала фотографии о свадьбы с актером Каллумом Тернером. На снимках артистка была в платье от Chanel из коллекции Haute Couture, расшитом вручную. Двухметровый шлейф украсили 25 тысяч перьев.

Торжество прошло на Сицилии, но перед этим пара тайно поженилась в Лондоне. Пост со свадебными снимками Дуа Липа просто подписала «мистер и миссис».