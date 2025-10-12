Американская метал-группа впервые за шесть лет приедет в Россию

Группа As I Lay Dying из США выступит с концертами в Москве и Екатеринбурге

Метал-группа As I Lay Dying приедет с концертами в Москву и Екатеринбург. Выступления музыкантов состоятся в конце октября, сообщило РИА «Новости» .

Американский коллектив запланировал большой европейский тур в честь 20-летия альбома Shadows are Security. Гастроли начнутся с российских городов.

As I Lay Dying станет первой из зарубежных рок-групп, кто приедет в Россию за последние три года. Предварительно известно, что в Москве концерт пройдет на площадке VK Stadium 30 октября. Билеты на танцпол стоят 4,3 тысячи рублей, в фан-зону — 6,5 тысячи рублей.

В Екатеринбурге музыканты будут выступать в концертном зале «Свобода» 31 октября. Зрителям придется отдать за билеты 3,9 и 6,5 тысячи рублей соответственно.

Ранее о планах приехать в Россию с сольными концертами заявил американский рэпер Xzibit. Выступления в Москве и Санкт-Петербурге пройдут 3 и 4 декабря.