Алсу заметили на частной вечеринке на Ибице в мерцающем комбинезоне

«НеМалахов»: почти разведенная Алсу выступила на частной вечеринке на Ибице

Певица Алсу, переживающая развод с бизнесменом Яном Абрамовым, улетела работать за границу. Артистку сняли на видео во время выступления на Ибице, соответствующие кадры разместил Telegram-канал «НеМалахов» .

По данным издания, Алсу пригласили исполнить свои хиты на частной вечеринке.

На опубликованном видео артистка в мерцающем комбинезоне исполнила свой старый трек «Свет в твоем окне». Алсу выступила на пляже в вечернее время, она стояла босиком на песке.

Ранее поклонники нашли в Интернете старую переписку Алсу с моделью Анастасией Решетовой, которую считают предполагаемой любовницей супруга певицы. Девушки, возможно, несколько лет назад дружили.