Архивная переписка Алсу и Решетовой озадачила поклонников

Поклонники отыскали старую переписку певицы Алсу и модели Анастасии Решетовой, предполагаемой любовницы супруга артистки. В социальной сети Instagram* пользователи подозревают, что девушки были подругами.

Осенью 2021 года модель разместила на своей странице фотографию сына, которому тогда исполнилось два года. Алсу оставила поздравительный комментарий под этим постом.

«С днем рождения, красавчик!» — написала певица.

В ответ Решетова выразила благодарность, написав: «Спасибо, Алсу!». В те годы модель и певица были подписаны друг на друга.

В мае Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Предположительно, пара рассталась из-за измены предпринимателя с Решетовой. Телеведущая Елена Ханга заступилась за модель, которую сейчас многие обвиняют в распаде семьи Алсу. Она порекомендовала винить в изменах в первую очередь мужчину.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.