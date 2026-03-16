Алсу удивила поклонников неожиданной сменой имиджа
Певица Алсу неожиданно сменила имидж и появилась перед публикой с короткими волосами. О переменах 42-летняя певица рассказала сама, опубликовав кадры из салона красоты в Instagram*.
Алсу дала понять, что этот шаг был не случайным, а вполне осознанным стремлением к обновлению.
«Если вам кажется, что нужны перемены, вам не кажется! Не бойтесь перемен», — обратилась она к подписчикам.
При этом к собственной неожиданной стрижке артистка отнеслась с привычной самоиронией.
«Психанула! Обострение весеннее!» — ответила она на вопрос о причинах резкой смены образа.
Новый облик певицы сразу привлек внимание поклонников. Судя по реакции в соцсетях, эксперимент с имиджем многие восприняли как один из самых ярких и удачных выходов певицы за последнее время.
Ранее Алсу опубликовала видео своего превращения в толстушку в преддверии новогоднего шоу. Однако в тот раз ее контрастный образ оказался результатом кропотливой и виртуозной работы гримеров.
