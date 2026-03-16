Алсу удивила поклонников неожиданной сменой имиджа

Певица Алсу неожиданно сменила имидж и появилась перед публикой с короткими волосами. О переменах 42-летняя певица рассказала сама, опубликовав кадры из салона красоты в Instagram*.

Алсу дала понять, что этот шаг был не случайным, а вполне осознанным стремлением к обновлению.

«Если вам кажется, что нужны перемены, вам не кажется! Не бойтесь перемен», — обратилась она к подписчикам.

При этом к собственной неожиданной стрижке артистка отнеслась с привычной самоиронией.

«Психанула! Обострение весеннее!» — ответила она на вопрос о причинах резкой смены образа.

Новый облик певицы сразу привлек внимание поклонников. Судя по реакции в соцсетях, эксперимент с имиджем многие восприняли как один из самых ярких и удачных выходов певицы за последнее время.

Ранее Алсу опубликовала видео своего превращения в толстушку в преддверии новогоднего шоу. Однако в тот раз ее контрастный образ оказался результатом кропотливой и виртуозной работы гримеров.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.