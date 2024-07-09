Алсу решила избавиться от квартиры в центре Москвы почти за 300 миллионов рублей

Super: Алсу выставила на продажу квартиру с сауной в Москве за 299 млн руб

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Певица Алсу выставила на продажу московскую недвижимость за сотни миллионов рублей. Об этом сообщили журналисты портала Super.

По данным издания, артистка решила расстаться со своей пятикомнатной квартирой, расположенной в доме на Никитском бульваре.

Общая площадь апартаментов составляет 247 квадратных метров. Там обустроены три спальни, столько же санузлов, кухня-столовая, кабинет с кладовой, просторный холл с гардеробной и сауна.

Квартира оформлена в неоклассическом стиле, обставлена антикварной мебелью. Певица планирует выручить за эту недвижимость 299 миллионов рублей.

Алсу также занялась разделом совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым. Супругам предстоит поделить недвижимость в Англии и в Крыму. На побережье Черного моря у пары коттедж с причалом, собственным пляжем и вертолетной площадкой.

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