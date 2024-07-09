Алсу решила избавиться от квартиры в центре Москвы почти за 300 миллионов рублей

Super: Алсу выставила на продажу квартиру с сауной в Москве за 299 млн руб

Певица Алсу выставила на продажу московскую недвижимость за сотни миллионов рублей. Об этом сообщили журналисты портала Super .

По данным издания, артистка решила расстаться со своей пятикомнатной квартирой, расположенной в доме на Никитском бульваре.

Общая площадь апартаментов составляет 247 квадратных метров. Там обустроены три спальни, столько же санузлов, кухня-столовая, кабинет с кладовой, просторный холл с гардеробной и сауна.

Квартира оформлена в неоклассическом стиле, обставлена антикварной мебелью. Певица планирует выручить за эту недвижимость 299 миллионов рублей.

Алсу также занялась разделом совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым. Супругам предстоит поделить недвижимость в Англии и в Крыму. На побережье Черного моря у пары коттедж с причалом, собственным пляжем и вертолетной площадкой.