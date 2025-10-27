Дочь участника СВО из Балашихи спела на концерте вместе с Егором Кридом

26 октября в Ледовом дворце «Арена Балашиха» состоялся концерт популярного артиста Егора Крида, который традиционно во время исполнения песни «Папина дочка» приглашает на сцену случайную зрительницу и посвящает ей свое выступление. В этот раз такую вохможность получила юная жительница Балашихи Милана.

Милана рассказала, что с детства мечтала посетить этот концерт вместе со своим отцом — Леонидом Любимцевым, депутатом окружного совета, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Сцена стала для девочки особым местом, где она смогла передать отцу привет и спеть вместе с исполнителем знаменитую песню «Папина дочка».

«Я хотела бы передать привет моему папе, который сейчас не смог быть со мной рядом, так как он воюет. Я с самого детства мечтала побывать на этом концерте именно с ним. Я знаю, что он это увидит», — поделилась эмоциями Милана Любимцева.

Кроме того, девочка помогла Егору Криду правильно произнести название городского округа Балашиха, сделав акцент на правильном ударении в слове, что вызвало теплые улыбки и аплодисменты зрителей.