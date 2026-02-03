В документах финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и торговле людьми, нашли упоминание Аллы Пугачевой. Об этом сообщило aif.ru со ссылкой на материалы, опубликованные Минюстом США.

Согласно этим материалам, венчурный инвестор Борис Николич прислал Эпштейну статью Times 2014 года, в которой Пугачева упоминается как одна из самых уважаемых людей в России. При этом неизвестно, что этим Николич хотел сказать.

Кроме того, в рассекреченных материалах нашли намеки на причастность Владимира Зеленского к торговле людьми. Согласно тексту, глава киевского режима мог сотрудничать с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, которого считают одним из пособников Эпштейна.