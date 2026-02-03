В опубликованных Минюстом США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержались требования расследовать активы президента Украины Владимира Зеленского. В одном из рассекреченных документов его заподозрили в причастности к торговле людьми, сообщило РИА «Новости» .

Автор письма просил расследовать происхождение активов Зеленского в связи с деятельностью модельного агента Жана-Люка Брюнеля. Француза обвинили в изнасилованиях и пособничестве финансисту в торговле секс-услугами несовершеннолетних.

В документе отмечалось, что на Брюнеле лежит ответственность за торговлю людьми на Украине.

Ранее в переписке Эпштейна обнаружили, что украинский бизнесмен Константин Жеваго собирался с помощью Эпштейна приобрести в центре Лондона элитную недвижимость, принадлежавшую саудовскому девелоперу Муссе Салему — особняк в престижном районе Белгравия. Олигарх планировал совершить покупку в начале 2010-х годов.