Аллегрова отсудила больше миллиона рублей за аварию в Красногорске

Суд взыскал с мужчины 1,2 миллиона рублей за ДТП с машиной Ирины Аллегровой

Красногорский городской суд взыскал с мужчины компенсацию 1,2 миллиона рублей за аварию с машиной певицы Ирины Аллегровой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Защита исполнительницы хита «Младший лейтенант» направляла виновнику досудебную претензию с предложением урегулировать возникший спор в добровольном порядке, но ее оставили без удовлетворения. После этого сторона Аллегровой передала иск в Красногорский суд.

Инстанция удовлетворила требования певицы частично и постановила взыскать с виновника 1,282 миллиона рублей. Также он оплатит госпошлину в размере 23,6 тысячи рублей и услуги эксперта на 11 тысяч рублей.

После ДТП летом 2025 года страховая компания возместила Аллегровой 400 тысяч рублей, тогда как сумма ремонта обошлась в 2,2 миллиона рублей. Разницу она взыскала с виновника.

