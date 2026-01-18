Протаранившего машину ГИБДД в Балашихе лихача на Porsche арестовали до 16 марта

Врезавшегося в автомобиль ГИБДД и переехавшего ногу инспектору при попытке скрыться лихача на Porsche Cayenne арестовали до 16 марта. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, решение вынес суд Балашихи.

В ведомстве заявили, что управлявший иномаркой водитель стал обвиняемым в применении насилия в отношении полицейского и умышленном повреждении чужого имущества в крупном размере.

Сотрудники дорожной полиции в минувшую пятницу, 16 января, заметили автомобиль Porsche Cayenne с нечитаемыми номерами и потребовали у водителя остановиться. Он не подчинился, вместо этого нажал на педаль газа, протаранил служебную машину и наехал на одного из инспекторов.

Правоохранители достали табельное оружие и прострелили колеса машины. Водителя и его пассажира задержали.

На заседании по избранию меры пресечения лихач признал вину частично, но дать показания отказался.

Подмосковные следователи выяснили, что за руль Porsche Cayenne мужчина сел незаконно. Д этого его лишили прав на управление транспортными средствами.