Алла Довлатова призналась, что раньше прибегала к уколам для снижения веса

Телеведущая Алла Довлатова поделилась своим опытом похудения после рождения ребенка в беседе с Леди Mail . Она рассказала, что прибегала к уколам для снижения веса, но это было давно.

В 2017 году, после рождения дочери, Довлатова решила быстро сбросить лишние килограммы, чтобы выйти на театральную сцену спустя четыре месяца после родов. Для этого она села на жесткую диету и добилась хороших результатов. Однако из-за истощения организма голодовкой заболела вирусной пневмонией, которую тяжело перенесла. Во время болезни она поправилась на восемь кг, от которых потом было сложно избавиться.

Довлатова обратилась к эндокринологу, который прописал ей уколы для похудения. После четырех месяцев инъекций она вернулась в добеременную форму. Затем уже справлялась своими силами — с помощью спорта и правильного питания.