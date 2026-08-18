Алина Загитова показала образ с аксессуарами на восемь миллионов рублей

Образ с роскошными аксессуарами на восемь миллионов рублей показала олимпийская чемпионка Алина Загитова. Об этом рассказал телеграм-канал Super.ru .

По подсчетам телеграм-канала, огромную сумму стоят только детали, без одежды. Так, часы Cartier обойдутся в 3,3 миллиона рублей, сумка Hermès — в 2,5 миллиона рублей. Браслет той же фирмы можно приобрести за 1,4 миллиона рублей.

Другой браслет от бренда Van Cleef оценили в 635 тысяч рублей. Подвеска того же бренда будет стоить 350 тысяч рублей. Самым дешевым оказался кошелек от Levashova Elagina — 23500 рублей.

Ранее Загитова опровергла публикацию о долге перед налоговой. Спортсменка прикрепила справку, подтверждающую, что у нее нет задолженности.