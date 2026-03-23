Алибасов-младший сообщил о деменции отца

Бари Алибасов — младший: у отца деменция, но он чувствует себя нормально

У российского музыканта и продюсера Бари Алибасова диагностировали деменцию. Об этом рассказал сын артиста Бари Алибасов — младший в интервью изданию Lenta.ru .

«У него деменция. Он нормально [себя чувствует], просто забывает незначительные вещи, а важное помнит. Может набрать и забыть, кому звонил», — сказал Алибасов-младший.

Последние пять лет 78-летний продюсер находится в стабильном состоянии. Он самостоятелен в повседневной жизни: сам готовит и убирает дома, справляется с обслуживанием без посторонней помощи.

Кроме того, музыкант сохранил память на важные вещи, продолжает работать, дает интервью и в целом чувствует себя нормально. Алибасов-младший уточнил, что недавно продюсер решил заняться перезапуском группы «Интеграл».

«Шестьдесят лет с появления бренда группы „Интеграл“, и он решил ее реанимировать. У них скоро презентация», — сказал он.

Осенью минувшего года в СМИ появилась информация о том, что к Бари Алибасову приезжала бригада скорой медицинской помощи из-за сильной головной боли. Однако семья эти сведения опровергла, заявив, что со здоровьем артиста все в порядке.