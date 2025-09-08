Семья Бари Алибасова развеяла слухи о вызове скорой помощи артисту из-за головной боли

Информация о вызове бригады скорой помощи для продюсера и композитора Бари Алибасова не соответствует действительности. Об этом рассказали « Абзацу » жена Елена и сын Бари Алибасов-младший.

По данным СМИ, помощь врачей якобы потребовалась артисту из-за головной боли.

«Бари Каримович сейчас в постели пьет чай с молоком и шарлоткой и все спрашивает: „Что у меня на этот раз?“», — рассказала его супруга.

Как пояснила Елена Алибасова, ранее журналисты писали о якобы обнаруженном у композитора раке, поэтому нынешние статьи о головной боли она считает «неинтересными».