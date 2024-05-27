Алеся Кафельникова снялась топлес для журнала
Пропавшая из соцсетей Алеся Кафельникова снялась топлес для журнала Marie Claire
Дочка теннисиста Евгения Кафельникова Алеся после долгого затишья появилась на обложке журнала Marie Claire. Издание разместило пикантные снимки модели в Instagram*.
Алеся Кафельникова исчезла из публичного поля в начале года. Она не появлялась в соцсетях несколько месяцев. Однако сейчас модель предстала на снимках с полуобнаженной грудью. На ней надет расстегнутый черный пиджак свободного кроя, а также былые трусы поверх темных колготок.
Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, атласными перчатками с бантами и остроносыми туфлями на каблуках.
Помимо этого Кафельникова позировала и в других не менее откровенных образах. В частности, в боди и облегающем комбинезоне, а также обнаженной, стоя спиной к фотографу.
Ранее супермодель Ирину Шейк сняли в необычных образах для журнала Print Magazine. На одном из снимков она предстала без бюстгальтера.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена