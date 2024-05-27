Алеся Кафельникова снялась топлес для журнала

Дочка теннисиста Евгения Кафельникова Алеся после долгого затишья появилась на обложке журнала Marie Claire. Издание разместило пикантные снимки модели в Instagram*.

Алеся Кафельникова исчезла из публичного поля в начале года. Она не появлялась в соцсетях несколько месяцев. Однако сейчас модель предстала на снимках с полуобнаженной грудью. На ней надет расстегнутый черный пиджак свободного кроя, а также былые трусы поверх темных колготок.

Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, атласными перчатками с бантами и остроносыми туфлями на каблуках.

Помимо этого Кафельникова позировала и в других не менее откровенных образах. В частности, в боди и облегающем комбинезоне, а также обнаженной, стоя спиной к фотографу.

Ранее супермодель Ирину Шейк сняли в необычных образах для журнала Print Magazine. На одном из снимков она предстала без бюстгальтера.

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