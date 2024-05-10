Ирина Шейк сняла бюстгальтер и сфотографировалась с ребенком-роботом | 360°

Знаменитости 10 мая 2024, 01:26 Ирина Шейк сняла бюстгальтер и сфотографировалась с ребенком-роботом РИА «Новости»

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Супермодель Ирина Шейк снялась в необычных образах для журнала Print Magazine. Фотограф Дрю Викерс показал кадры со знаменитостью в Instagram.*

На одном из фото 38-летняя Ирина Шейк предстала без бюстгальтера. На ней были надеты только черные латексные трусы. Модель позировала в фотостудии, в руки ей дали ребенка-робота Schiaparelli. Визажисты сделали ей естественный макияж и гладкий пучок.

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Также Шейк участвовала в фотосессии для V Magazine. Она позировала перед камерой в прозрачном черном топе от Valentino, широких брюках с заниженной талией и длинных перчатках из кожи.

Ранее супермодель раскритиковали в соцсетях из-за фото с оливье. Она выложила фотографию и подписала: «Russianzz on Wednaday». Подписчики из России увидели в этом оскорбления, писал «ФедералПресс».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.