«Такой наглости я не ожидала». Обезьяна прокусила руку россиянке на Бали

Россиянка стала жертвой нападения обезьяны во время отдыха на острове Бали. Животное прокусило ей руку — та сильно распухла. О произошедшем девушка рассказала 360.ru.

Девушка работает няней и приехала с нанимателями и их детьми. С подопечными она хотела отправиться на экскурсию, но те, кроме старшей дочери, не заинтересовались — пострадавшая заметила, что это и к лучшему.

«Такой наглости я не ожидала. Обезьянка залезла на меня, но она безобидная была, маленькая. А вторая, видимо, почувствовала опасность, потому что я протянула руку с телефоном в сторону», — рассказала собеседница 360.ru.

Вероятно, обезьяна решила, что ее хотят ударить, и набросилась, добавила туристка. Она рассказала, что в первый раз была на острове и не знала об опасности обезьяньих укусов.

«У них же там, кроме бешенства, есть обезьянья оспа, ВИЧ и еще что-то. Гепатит В они переносят. В общем, целый набор. Если ничего из этого у меня не вылезет через полгода — можно считать, что я счастливчик. А если еще через год не помру от бешенства, то вообще выиграла эту жизнь», — заявила девушка.

Прививки она планирует сделать уже по возвращении в Москву, чтобы не пришлось вакцинироваться заново. Россиянка отметила, что раны в целом затянулись, однако на руке осталась большая шишка.

В сентябре британский турист чудом пережил нападение разъяренного бегемота в Замбии.