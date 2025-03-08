Алена Водонаева оценила целлюлит на ногах Виктории Бони

Телеведущая Водонаева: Виктория Боня показала «целлюлит», но его там нет

Виктория Боня продемонстрировала фото в мини-шортах и пожаловалась на целлюлит. На что ее подруга телеведущая Алена Водонаева возразила, заявив, что никакого «целлюлита у Вики нет». Пост теледива опубликовала в своем Telegram-канале .

Журналистка продублировала фотографию Бони и прокомментировала ее.

«Виктория Боня показала „много“ целлюлита. В упор не вижу, так как его у Вики нет», — написала бывшая соперница Бони.

Подписчики не согласились с Водонаевой и нашли апельсиновую корку на ногах Бони. Фолловеры отметили, что целлюлит есть у каждой женщины, даже стройной. По их мнению, наличие целлюлита показывает, что с женскими гормонами все в порядке. Фигуру 45-летней Бони назвали «здоровой и молодой».

Телеведущая Виктория Боня в феврале опубликовала фотографии в «голом» кружевном комбинезоне. Модель пояснила, что в таком виде отправилась на день рождения подруги и назвала этот наряд «Бьянка на минималках».