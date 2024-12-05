Алена Блин обвинила Шепелева в сливе информации о болезни Жанны Фриске

Шоумен и муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев тайно рассказывал журналистам информацию о тяжелой болезни супруги. Об этом сообщила журналистка Алена Жигалова в телешоу Дмитрия Диброва «Миллион вопросов».

Она отметила, что до последнего не верила в подлый поступок телеведущего.

«Я тогда с пеной у рта всем говорила, что это неправда! Он не мог! И никогда бы такого не сделал. Но потом мы получили подтверждение, мне сказали: „Алена, очнись, посмотри сама“», — процитировала слова Жигаловой Lenta.ru.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что Шепелев развлекался в увеселительных заведениях, пока супруга мучилась от боли из-за рака. Также телеведущего заботила покупка дома на Новой Риге, пока все члены семьи переживали горе.

Жанна Фриске 8 июля могла бы отметить свое 50-летие. Она умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — неизлечимой опухоли головного мозга.