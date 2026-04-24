Алексея Пиманова похоронят 27 апреля

Журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова похоронят в Москве 27 апреля. Об этом сообщил телеканал «Звезда» .

Подробностей о времени прощания с телеведущим на данный момент нет. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отмечал, что похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

О смерти Пиманова стало известно в четверг, 23 апреля. По предварительной версии, у телеведущего остановилось сердце.

Пиманов 25 лет вел программу «Человек и закон» на Первом канале, долгие годы был генеральным директором медиахолдинга «Красная Звезда».

Соболезнования в связи с его кончиной выразили многие официальные лица, в том числе президент России Владимир Путин.