Алексей Воробьев показал, как отдыхает с женой в Испании

Певец Алексей Воробьев отправился в путешествие по Испании со своей женой Аидой Гарифуллиной. Пара активно делится совместными кадрами в соцсетях.

Оперная певица показала их морскую прогулку на лодке. На одном из видео Воробьев нырнул в Средиземное море, вынырнув он отправил супруге воздушный поцелуй.

Сам же Алексей в своем блоге опубликовал фотографии, на которых Гарифуллина позировала для него, облокотившись на спинку дивана на корабле. Также супруги совершили гастрономический тур по заведениям Ибицы, где насладились морепродуктами.

О женитьбе Воробьева стало известно в мае. Исполнитель связал себя узами брака с известной артисткой Аидой Гарифуллиной. Они вместе принимали участие в третьем сезоне шоу «Фантастика». После этого пару стали часто видеть вдвоем.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.