Алексей Глызин узнал результат ДНК-теста на отцовство

ДНК-тест доказал, что у Алексея Глызина есть внебрачная дочь

Гостем программы «Звезды сошлись» на НТВ стала 46-летняя женщина, которая заявила, что она — дочь Алексея Глызина. После этого исполнитель согласился пройти тест ДНК на установление отцовства, сообщил StarHit.

По словам Анны, ее мать познакомилась с начинающим артистом в 1974 году в подмосковном парке. Отношения длились около пяти лет, пока девушка не узнала о своей беременности.

Сам же Глызин заявил, что не помнит об этом романе, но и не исключил его. Певец заявил, что всегда был окружен женщинами. У артиста есть два сына.

«Я буду рад, если выяснится, что у меня есть еще дети», — отметил он.

В эфире шоу «ДНК» на телеканале НТВ стали известны результаты теста. Вероятность того, что заслуженный артист РФ является родным отцом женщины составила 99,9%.

Внебрачная дочь Глызина расплакалась, узнав результаты. По словам женщины, она с самого начала знала, что мать не могла ее обмануть. Также Анна заявила, что от новоиспеченного отца никакие материальные блага ей не нужны.

