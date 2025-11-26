Алексей Чадов окончательно отсудил у бизнес-партнера свыше 60 миллионов рублей

Алексей Чадов выиграл суд о по делу о взыскании гонорара за фильм «За Палыча!»

Звезда «Девятой роты» и «Игры на выживание» Алексей Чадов выиграл апелляционный суд о взыскании с бизнес‑партнера Максима Боева суммы свыше 60 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

«Апелляцию Боева не удовлетворили», — уточнил он.

Стороны обратились в суд из-за того, что актер не получил гонорар за сценарий фильма «За Палыча!».

Чадов рассказал 360.ru, что картина стала для него большим продюсерским дебютом, ради которого он 2,5 года отказывался от съемок в других проектах.

«Мы доказали все, мы предоставили 14 томов доказательств с моей стороны. Со стороны истца не предоставлено было ни одного доказательства», — подчеркнул артист.

Чадов пошутил, что ему вместе с командой стоит сделать фильм о судебном разбирательстве. Его юрист Анна Фролова с иронией добавила, что это будет детектив.

Чадов высказал мнение, что Боев подал апелляцию ради того, чтобы затянуть решение суда и отсрочить выплату гонорара.

