Умер участник The Rolling Stones Флако Хименес

Участник группы The Rolling Stones Леонардо Хименес, известный как Флако, умер 31 июля в возрасте 86 лет. Причиной стала продолжительная болезнь, сообщила медиакомпания National World .

Скончался музыкант в окружении семьи. Сын Хименеса Артуро сказал, что перед смертью отец произнес лишь фразу: «Я устал».

Долгие годы Хименес болел, несколько месяцев назад его госпитализировали. В 2014 году артист перенес операцию на спине, а годом позже после неудачного падения — еще одну на бедре.

Флако — певец, инструменталист, автор песен, сольный артист и востребованный сессионщик, лауреат ряда премий, включая шесть «Грэмми». Среди большого числа знаменитостей, с которыми работал Хименес — Боб Дилан и рок-группа The Rolling Stones.

Его музыка была использована в многих фильмах и сериалах, в том числе в «Сверхъестественном».