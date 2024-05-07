Актрису Ольгу Ломоносову прокляли украинские друзья | 360°

07 мая 2024, 12:33
Актрису Ольгу Ломоносову прокляли украинские друзья
Актриса Ломоносова заявила, что ее прокляли друзья с Украины
Актрису Ольгу Ломоносову, известную благодаря сериалу «Не родись красивой», прокляли украинские друзья. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.
Артистка родилась и выросла в Донецке, окончила Киевское хореографическое училище. Многие близкие Ломоносовой остались на родине, на Украине. С ними она поддерживает отношения, но давно не может встретиться вживую. Друзья же сразу после начала спецоперации перестали с ней общаться.
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«Родственники от меня не отвернулись. А что касается знакомых и друзей — тут, конечно, я проклята. Но их можно понять, как и меня. С близкими мы острые темы не поднимаем», — поделилась артистка.
Она также отметила, что очень любит Москву и не задумывалась об отъезде из России.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева тоже заявила о давлении украинских коллег и разрыве отношений с ними. Однако она отметила, что старается взглянуть на ситуацию с обеих сторон и понимает их реакцию.
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