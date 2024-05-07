Актрису Ольгу Ломоносову прокляли украинские друзья | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 12:33 Актрису Ольгу Ломоносову прокляли украинские друзья Актриса Ломоносова заявила, что ее прокляли друзья с Украины РИА «Новости»

Читать 360 в

Актрису Ольгу Ломоносову, известную благодаря сериалу «Не родись красивой», прокляли украинские друзья. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

Артистка родилась и выросла в Донецке, окончила Киевское хореографическое училище. Многие близкие Ломоносовой остались на родине, на Украине. С ними она поддерживает отношения, но давно не может встретиться вживую. Друзья же сразу после начала спецоперации перестали с ней общаться.

Реклама

«Родственники от меня не отвернулись. А что касается знакомых и друзей — тут, конечно, я проклята. Но их можно понять, как и меня. С близкими мы острые темы не поднимаем», — поделилась артистка.

Она также отметила, что очень любит Москву и не задумывалась об отъезде из России.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева тоже заявила о давлении украинских коллег и разрыве отношений с ними. Однако она отметила, что старается взглянуть на ситуацию с обеих сторон и понимает их реакцию.