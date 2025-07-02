Актриса Лиза Моряк отметила, что не испытывает стыда за роли в фильмах мужа-режиссера

Актриса Лиза Моряк поделилась размышлениями о том, как ее брак с Сариком Андреасяном влияет на карьеру в кино. Знаменитость в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о творческом сотрудничестве с супругом.

Лиза и Сарик не только создали семью, но и сформировали успешный творческий союз. Режиссер часто снимает фильмы, в которых главную роль исполняет Моряк. Актриса подчеркнула, что коллеги не проявляют предубеждения по отношению к ней из-за сотрудничества с мужем. Она уверена в своем профессионализме и не испытывает стыда за свои роли, ведь у нее есть актерское образование и опыт работы в Малом театре.

«Нет, мне это абсолютно не мешает! В этом плане я человек, который пришел в профессию не с улицы: я закончила театральный институт и много готовилась, чтобы туда поступить. В целом, я серьезно подошла к выбору профессии. Все детство я занималась бальными танцами и стала чемпионкой Твери. То есть во мне всегда была артистичность!» — рассказала Лиза.

Моряк также отметила, что в современной киноиндустрии существует множество творческих союзов. Люди относятся друг к другу с пониманием и уважением.