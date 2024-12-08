Актрису Анну Хилькевич довели до слез в пункте выдачи заказов

Сотрудник пункта выдачи маркетплейса Lamoda не смог упаковать актрисе Анне Хилькевич габаритный заказ и отказался помочь донести покупки до машины. О неприятном случае она со слезами на глазах рассказала в своем Telegram-канале .

Девушка отстояла в очереди, оплатила заказ и предложила помочь ей упаковать вещи, чтобы не задерживать других посетителей. Оказалось, что большие пакеты закончились, а в маленькие покупки Хилькевич не поместились бы. Тогда актриса предложила сложить заказ в коробку, чтобы донести до машины.

«Понимая что коробка будет большая и тяжелая, я попросила помощи у продавца, чтобы мы с ним в паре дотащили до багажника авто. Но продавец сказал что это „не входит в его обязанности“. И занялся своими делами», — возмутилась она.

Хилькевич подтвердила, что это действительно не входит в обязанности сотрудника, однако по-другому решить проблему с пакетами он не смог. В результате донести коробку помогла его коллега, а актриса предложила маркетплейсу пересмотреть должностные инструкции.

Другого посетителя пункта выдачи заказов в Москве, в отличие от Хилькевич, избили. Сотрудник маркетплейса несколько раз ударил пожилого мужчину по голове.