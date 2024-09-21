Работник пункта выдачи в Москве избил пожилого мужчину

Сотрудник московского пункта выдачи одного из маркетплейсов ударил пожилого москвича. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале .

По данным следователей, происшествие случилось 19 сентября на улице Бирюлевской. Работник ПВЗ несколько раз ударил мужчину по голове, а потом толкнул его.

«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Похожий случай случился в прошлом году, однако агрессию на пункте выдачи товаров проявил клиент, а не сотрудник. Он напал на менеджера после отказа заниматься сексом. Работница отметила, что нападавший говорил ей слова любви, хотя она видела его в первый раз.

Ранее пьяные девушки в Кировской области разгромили цветочный магазин, избили продавщицу и вылили на нее зеленку. Мотивом такого поступка послужила ревность к общему знакомому. У пострадавшей на лице ссадины, по некоторым данным, она получила сотрясение головного мозга.