Актриса Валерия Ланская рассекретила нового возлюбленного

Актриса Валерия Ланская представила нового возлюбленного — композитора Марка Дорбского. Об этом сообщил телеканал НТВ в программе «Ты не поверишь!»

Ланская была замужем, от первого супруга — режиссера Станислава Иванова — у нее сын Артемий. Позже она планировала выйти за балетмейстера Эдгара Голосного, однако отменила свадьбу в последний момент, объяснив это велением сердца и интуицией.

Среди работ Дорбского — музыка к фильму «Непрощенный» о Виталии Калоеве и сериалу «Колл-центр».

Ранее певицу Татьяну Буланову заподозрили в расставании с танцором Дмитрием Берегулей, однако сама артистка заявила, что впервые об этом слышит и что у них все хорошо.