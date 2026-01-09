Актриса Валентина Рубцова назвала любимым фильм «Гринч — похититель Рождества»

У известных людей есть свои любимые новогодние киноленты, создающие праздничное настроение. Общественная Служба Новостей узнала у актрисы из сериала «СашаТаня» Валентины Рубцовой, какие фильмы она пересматривает в канун Нового года.

Валентина Рубцова выразила особую любовь к классике — фильму «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри. Она отметила: «Это, конечно, хит нулевых, который я пересматриваю до дыр, потому что образ главного героя, его харизма и сама история — будоражат ум и заставляют сопереживать Гринчу».

Также актриса назвала «Один дома» неотъемлемой частью новогодних праздников и выразила любовь к советским комедийным приключениям с Шуриком.

Рубцова поделилась, что предпочитает встречать Новый год в кругу семьи и уже успела украсить елку к предстоящему празднику.