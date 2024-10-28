Актриса Уколова раскрыла причину ссоры с Кридом

Рэпер Егор Крид оказался в центре очередного скандала, когда его бывшая подруга Анастасия Уколова рассказала, почему они поссорились. Актриса в интервью Лауре Джугелия на шоу FAMETIME TV призналась, что конфликт возник из-за нежелания музыканта выслушать критику по поводу его песни про блогера Валю Карнавал.

Звезда сериала «Комбинация» подтвердила, что они дружили. Она даже снялась в одном из клипов Крида, но дружба быстро закончилась из-за слишком тонкой натуры певца.

Они перестали общаться, когда артистка на его дне рождения вспомнила историю их знакомства. По ее словам, она тогда неосторожно выразилась и рассказала, что они друг другу наговорили.

Позднее Уколова высказалась о хите Крида Pu$$y Boy. Ей не понравилось, что певец сделал пародию на свою бывшую девушку, молодую звезду соцсетей Валю Карнавал.

«Мне показалось, что не очень уважительно по отношению к девчонке такое петь, и я ему тоже написала. На этой почве мы тоже с ним поругались, и он меня заблочил», — сказала Уколова.

Ранее бывшую супругу певца Шамана Елену Мартынову заметили в компании Крида, с которым она находилась в приватной VIP-ложе на концерте Валерии.