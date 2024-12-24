Актриса Синицына прокомментировала слухи об интрижке с мужем Собчак

Актриса Софья Синицына, которую заподозрили в романе с супругом Ксении Собчак, заявила, что не засматривается на чужих мужей. Об этом она сообщила журналу «7 Дней» .

«Отбивать и уводить кого-либо никогда не планировала, не практиковала, и со всеми этими людьми мне доводилось общаться только по работе. Это переходит какие-то допустимые границы, мне кажется, и шутка становится несмешной», — подчеркнула артистка.

Синицына добавила, что ее сердце уже занято, однако отказалась назвать имя своего возлюбленного. Актриса уточнила, что речь идет не о Константине Богомолова и не о Федоре Бондарчуке, роман с которым ей приписывали ранее.

Певица Алсу ранее отказалась выступать с артистом Натаном, который, будучи женатым человеком, заводил интрижки.