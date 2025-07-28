Актриса Попова посоветовала погрузиться в свои страхи для решения проблемы лишнего веса

Актриса Анастасия Попова в интервью Леди Mail.ru рассказала, что сталкивалась с лишним весом. Артистке потребовалось много времени, чтобы обнаружить корень этой проблемы.

Сегодня Попова находится в гармонии со своим телом и имеет идеальный пресс. Она отметила, что не сидит на диетах, а много двигается и мало ест.

«Откровенный разговор с собой, погружение в свои страхи, внимание к себе, подскажут куда двигаться, чтобы тело восстановилось в здоровую, данную природой форму», — считает актриса.

Попова также посоветовала заменять еду вдохновением от всего, что нравится, регулярно тренировать мозг, тело и душу.