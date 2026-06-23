Актриса Олеринская рассказала, что изменила свое отношение к Санкт-Петербургу

Актриса Ингрид Олеринская рассказала о недавней поездке в Санкт-Петербург. Там проходили съемки драмеди «Красивая жизнь», где она сыграла роль консультанта Кристины, сообщил сайт Леди Mail .

По словам артистки, раньше у нее не складывались отношения с городом, но на этот раз все было иначе.

«Питер как-то распахнул мне свои объятия, и мне там все так понравилось! Я столько гуляла, столько плавала по каналам на катерах, веселилась с друзьями», — поделилась звезда.

Олеринская призналась, что ранее у нее не возникало желания посетить Северную столицу, но теперь она иногда задумывается о возвращении.