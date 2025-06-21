Актриса Нина Маслова «восстала из мертвых»

Звезда фильмов «Большая перемена» и «Афоня» Нина Маслова назвала себя абсолютно счастливым человеком, несмотря на маленькую пенсию и потерю близких. Она сообщила «Абзацу» , что огорчается лишь из-за слухов о своей смерти.

Год назад актриса жаловалась, что получала всего 20 тысяч рублей в месяц и чувствовала себя одиноко. С тех пор она жила в уединении, много читала и ходила в церковь. Маслова назвала себя абсолютно счастливым человеком и заявила, что перестала следить за пенсией, так как денег на жизнь хватает.

«Но обо мне постоянно пускают неприятные слухи. В газетах писали, что я умерла. Мне на улице много раз говорили, что видели такие заметки. Однажды мне однокурсница звонила по этому поводу. Ужасно», — сказала она.

Ее коллега Наталья Селезнева тоже укрылась от глаз публики. После смерти мужа, операций на коленном и тазобедренном суставах она перестала выходить на сцену.