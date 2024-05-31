Актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве

Mash: актера Десницкого госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Актер Сергей Десницкий был экстренно доставлен в больницу из своей московской квартиры из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, у 83-летнего заслуженного артиста РСФСР выявили сердечную недостаточность и анемию. Актер испытывал слабость, одышку, отеки и повышенное давление. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии, которое осложняется наличием хронических заболеваний.

Десницкий получил известность благодаря своим ролям американских шпионов и чиновников в кино. Он также снялся в фильме «Большая игра», где исполнил роль директора ЦРУ.

Ранее актрисе Кристине Асмус пришлось срочно обращаться к стоматологу, так как посреди ночи у нее разболелся зуб. Артистка отшутилась, что произошедшее могло стать результатом наговора ее бывших.

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