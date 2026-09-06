Актриса Натали Портман в 45 лет родила третьего ребенка

Американская актриса Натали Портман родила третьего ребенка. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на источник

По информации издания, малыш родился у актрисы в августе в Париже. Его имя и пол пока неизвестны.

Новорожденный стал первым общим ребенком Портман и музыкального продюсера Танги Дестабля.

«Танги и я очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо», — поделилась актриса.

У нее уже есть двое детей от бывшего мужа, режиссера и хореографа Бенжамена Мильпье. Старшему сыну Алефу 15 лет, дочери Амалии — девять.

Подробно о звездной карьере Натали Портман и ее личной жизни — в материале 360.ru.