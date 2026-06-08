Сегодня 23:11 «Оскар», беременность в 45 и диплом Гарварда. Кино и жизнь Натали Портман 0 0 0 Фото: Натали Портман. Photo Image Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Натали Портман празднует свое 45-летие. К этой дате актриса подошла с солидным активом: полсотни фильмов, «Оскар», диплом психолога, мировая слава, двое детей и третий на подходе. Как девочка из «Леона» стала одной самых знаменитых звезд кино и какие ее роли оказались самыми известными — читайте в материале 360.ru.

Детство Натали Портман Все началось с того, что Авнер Хершлаг и Шелли Стивенс встретились в еврейском студенческом центре Университета Огайо. Парень был израильским студентом по обмену и ему сразу приглянулась девушка-билетерша. Чтобы завязать знакомство он купил билеты на какой-то фильм, но так и не пошел в кинозал. Похоже, это была любовь с первого взгляда. Авнер и Шелли выдержали испытание временем и расстоянием — когда учеба в Соединенных Штатах подошла к концу, паре пришлось несколько лет довольствоваться звонками и письмами, ведь молодой человек должен был доучиться, прежде чем обзаводится семьей.

Интересно Прабабушка Натали Портман по отцовской линии была родом из Бассарабии. Она была красивой и яркой блондинкой, ничуть не походила на еврейку. Пользуясь этим, во время Второй мировой войны женщина работала секретным агентом британской разведки MI6: путешествовала по оккупированной Европе и собирала ценные сведения.

Как только Авнер получил диплом, Шелли приехала в Израиль, влюбленные поженились и зажили в Иерусалиме. В этом же городе 9 июня 1981 года в семье Хершлаг появилась дочка — Нета-Ли. В переводе с иврита это имя означает «саженец для меня» или «мое растение». Когда девочке исполнилось три года, ее отцу, акушеру-гинекологу, предложили место в США. Так семья перебралась сначала в Вашингтон, потом в Нью-Хейвен и, наконец, в 1990 году Хершлаги осели в Лонг-Айленде.

Фото: Натали Портман, 1994 год. Globe Photos / www.globallookpress.com

Жизнь в США Иврит был первым и родным языком для Нета-Ли, так что она училась в еврейских школах. Впрочем, с английским тоже проблем не было: родители нередко говорили на нем дома. Когда девочка стала постарше, ее перевели в государственную среднюю школу Сиоссет, знаменитую многими известными выпускниками. Миссис Хершлаг полностью посвятила себя воспитанию дочери. Натали (так называли ее в США) с четырех лет занималась балетом и современным танцем, играла в театре. Уже будучи взрослой актриса признавалась, что была не по годам серьезной и амбициозной: точно знала, чего хочет и для достижения результата очень много работала.

Фото: Натали Портман. Globe Photos / www.globallookpress.com

Похоже, амбиций было действительно много и на девятилетнюю девочку обратил внимание агент знаменитой косметической компании Revlon. Причем увидел он ее не на сцене, а в пиццерии. Юная мисс Хершлаг решительно отказалась от вакансии модели, но этот случай подкинул идею: вместе с мамой они решили найти агента для актеров. Так девочка попала на кастинг мюзикла «Безжалостная!». Она и еще никому неизвестная Бритни Спирс получили места дублерш главной звезды шоу. А через полгода после этого Натали получила приглашение на кастинг фильма какого-то французского режиссера, что снял «Никита». Да, вы угадали — это был Люк Бессон.

Фото: Люк Бессон. imago stock&people, via www.imag / www.globallookpress.com

Матильда и «Леон» Юную Хершлаг сразу забраковали из-за возраста — к тому моменту ей исполнилось только 10 лет. После Бессон год безуспешно искал подходящую актрису и в итоге снова пригласили девочку на пробы. Ее попросили выдать реакцию на смерть младшего брата (а режиссер знал, что она единственный ребенок в семье) и Натали заплакала, но так хладнокровно, что тут же получила роль. Вот только не нужно думать, будто мистер и миссис Хершлаг сразу растаяли, узнав, что их дочь станет звездой боевика. Нет, мать и по совместительству менеджер юной актрисы потребовала сократить до минимума сцены с курением, вычеркнуть все непристойные сцены: эпизод с обнажением и убийства, которые творит Матильда. И никаких вечеринок с коллегами! Бессон пошел на уступки и не прогадал: удаленные сцены не помешали фильму стать культовым. Девочка абсолютно органично смотрелась вместе с профессиональными актерами и большинство критиков захлебнулись от восторга. Кстати, для кино Натали решила взять в качестве псевдонима фамилию бабушки — Портман.

Фото: Натали Портман вместе со своим экранным партнером Жаном Рено. Кадр из х/ф «Леон», 1994 год

Несостоявшаяся Джульетта После съемок Натали вернулась в школу — звездная болезнь и проблемы пубертата обошли ее стороной. В свободное от учебы время играла в театре, на летних каникулах снялась в короткометражке, потом получила приглашение сыграть маленькую роль в боевике «Схватка» с Аль Пачино. Следующей стала комедийная драма «Красивые девушки». Так и шло — небольшие роли в хорошем кино: «Все говорят, что я люблю тебя» Вуди Аллена, «Марс атакует!» Тима Бертона. К невероятной жалости Портман забраковали для великого фильма База Лурмана «Ромео+Джульетта» — и опять из-за возраста. Сочли, что роль 14-летней героини будет слишком трудной для 15-летней актрисы и выбрали 17-летнюю Клэр Дэйнс. А вот режиссер «Лолиты» решил, что Портман вполне подходит для его фильма, но тут она сама отказалась «из-за чрезмерного сексуального содержания». Актриса предпочитала пробиваться талантом, а не телом. Позже она сетовала, что предложения с обнаженкой поступали не раз и это роли в «Леоне» и «Красивых девушках» сослужили плохую службу.

Фото: Натали Портман. Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Королева «Звездных войн» Первой работой в крупнобюджетном проекте для Портман стала роль Падме Амидалы в приквелах «Звездных войн». Актриса не видела предыдущих фильмов и познакомилась с ними уже после подписания контракта. Она много работала над образом своей героини, вместе с режиссером Джорджем Лукасом они разработали акцент и манеры королевы планеты Набу. Успех был неоднозначным. С одной стороны первая же картина получила семь номинаций на премию «Золотая малина», включая худшую экранную пару — Натали Портман и Джейк Ллойд. С другой стороны фильм на тот момент стал одним из самых кассовых и собрал в мировом прокате более 924 миллионов долларов. Кстати, Портман пропустила мировую премьеру первого эпизода «Звездных войн», чтобы подготовиться к выпускным школьным экзаменам. Актриса прославилась фразой: «Я лучше буду умной, чем кинозвездой». Спустя четыре года, в июне 2003-го, она получила в Гарварде степень бакалавра психологии. Училась под своей настоящей фамилией — Хершлаг.

Фото: Натали Портман и Джейк Ллойд, кадр из х/ф «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Успешная «Вендетта» Помимо трилогии «Звездных войн», в копилке Портман есть еще несколько всемирно известных картин. Одной из них стала киноадаптация уже ставшего классикой графического романа Алана Мура «V — значит вендетта». Правда, создатель оригинала был в ярости от предыдущих киноадаптаций других его работ, и потребовал снять свое имя с титров, даже не читая сценарий. И от гонорара отказался в пользу соавторов — художников Дэвида Ллойда и Тони Уира. А когда таки посмотрел отрывки из фильма, разгромил его до основания.

В киноистории было немало расхождений с оригиналом (сценарий писали Вачовски, тогда еще братья). Но все актеры отлично справились со своей задачей, Портман тоже сыграла отлично. Она прилежно занималась с диалектологом, который ставил ей британский акцент, и без проблем согласилась побрить голову наголо. Фильм «V — значит вендетта» стал мировым бестселлером и собрал в прокате больше 134 миллионов долларов при бюджете 54 миллиона. Большинство критиков также высоко оценили картину. А уж как подскочили продажи масок Гая Фокса, который стал символом сети Anonymous, и передать трудно.

Фото: Натали Портман и Хьюго Уивинг, кадр из х/ф «„V“ значит Вендетта», 2006 год

«Лебедь» с Оскаром» Следующей картиной с мировой славой стал «Черный лебедь». В кадре актриса должна была выглядеть как настоящая балерина с соответствующим телосложением и мышечным тонусом. Портман полгода держала диету и тренировалась по пять часов в день — занималась балетом, кроссфитом и плаванием. Разумеется, сложные фуэте пируэты, тур-пике, шене и прочие сложные элементы исполняли профессиональные танцовщицы — ведущие балерины Американского театра балета. Но от пояса и выше снималась сама Портман. Фильм принес актрисе ее первый «Оскар», второй «Золотой глобус», премии Гильдии киноактеров США, второй «Сатурн», «Независимый дух», Teen Choice Awards и BAFTA.

Фото: Натали Портман, кадр из х/ф «„Черный лебедь“, 2010 год/ l90 / www.globallookpress.com

Интрижка с «Тором» Последняя на сегодняшний день работа Портман, которую видели во всем мире — фильмы цикла «Тор» из вселенной Marvel Studios. Актриса сыграла астрофизика, возлюбленную бога грома Джейн Фостер. Операторам пришлось попотеть: актриса на 20 сантиметров ниже Криса Хемсворта, поди совмести их в одном кадре! Стелили поддоны, шили обувь на скрытом каблуке. А однажды Портман даже заменили реальной супругой ее экранного возлюбленного. Актриса не смогла попасть на дополнительные съемки второго фильма, вот Хемсворт и предложил взять его жену Эльзу Патаки. Ее загримировали, надели парик и сняли со спины во время страстного поцелуя с Тором.

Фото: Кадр из х/ф «Тор 2: Царство тьмы», 2013 год

Третий фильм «Тор: Рагнарек» Портман проигнорировала: не понравилось, как Marvel развивала ее персонажа, да еще и режиссера поставили не того, которого хотела актриса. Уговорить ее вернуться к роли Фостер картина «Тор: Любовь и гром» получилось только после клятвы режиссера сделать из астрофизика полноценную супергероиню. И снова Портман начала тренировки: 10 месяцев пять дней в неделю полтора-два часа посвящала тяжелой атлетике, боксу, спринтам и пилатесу. Для быстрого набора мышечной массы пришлось поглощать много растительного белка и протеиновых коктейлей. Мясное меню было не вариант — актриса веган с детства.

Фото: Натали Портман и Том Хиддлстон. Max Nash / www.globallookpress.com

Активизм Портман Фильмография Портман довольно обширна. Она с удовольствием бралась за проекты, которые казались ей интересными, но коммерчески успешными и известными они выходили не всегда. Много выступала на театральных подмостках и даже сыграла Нину Заречную в чеховской «Чайке». Пробовала свои силы как режиссер, сценарист и продюсер. Портман свободно владеет английским и ивритом, прилично знает французский и немецкий, может поддержать короткую простую беседу на японском и арабском языках. Выступает за защиту прав животных и не использует продукцию животного происхождения. В 2007 году она запустила собственный бренд экологически чистой обуви. Актриса также поддерживала инициативы по борьбе с бедностью, движение MeToo и демократов. Правда, в 2009 году Портман подписала петицию в защиту Романа Полански, которого обвиняли в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году, но спустя 10 лет публично раскаялась.

Интересно Старт в большом кино британской актрисы Киры Найтли произошел именно из-за феноменального сходства с Натали Портман: 12-летнюю девочку взяли в фильм «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» на роль Сабе — двойника королевы Падме Амидалы. На съемках в гриме их не могли отличить даже собственные матери.

Личная жизнь Портман Во время совместной работы над фильмом «Черный лебедь » Портман познакомилась с французским танцором и хореографом Бенджамином Мильпье. Они поженились по еврейской традиции. Поначалу жили в Лос-Анджелесе, потом перебрались в Париж. У пары родилось двое детей. Сын Алеф Портман-Мильпье, которому сейчас 14 лет, успел в 2022-м сняться с мамой в фильме «Тор: Любовь и гром» в роли асгардского ребенка. Дочь Амалия Портман-Мильпье на пять лет младше брата.

Фото: Натали Портман с мужем Бенджамином Мильпье, 2013 год. Sonia Moskowitz / www.globallookpress.com

В начале 2023 года в СМИ стали появляться сообщения о внебрачной связи Мильпье. Весной 2024-го пара объявила о разводе. Спустя год Портман начала встречаться с французским музыкальным продюсером Танги Дестеблем, а в нынешнем апреле объявила о своей беременности третьим ребенком. Портман не раз подчеркивала, что считает Израиль своей родиной и очень любит его. Однако актриса уже довольно давно живет в Париже и явно не собирается съезжать оттуда.